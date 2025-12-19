PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und mehreren verletzen Pesonen

Kisselbach (ots)

Soeben wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein Verkehrsunfall auf der A61 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Laudert und Rheinböllen mit drei Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen gemeldet. Momentan sind der linke und rechte Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr wird über den Seitenstreifen vorbeigeleitet. Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Thomas Lumpp

Telefon: 02652-9795-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

