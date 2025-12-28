PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Wochenendbericht der Polizeiautobahnstation Montabaur.

Montabaur (ots)

Am Wochenende kam es im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiautobahnstation Montabaur zu mehreren Verkehrsunfällen und einem Brand.

Auf der BAB 3 ereignete sich am Samstag gegen 11:18 Uhr Höhe Girod in Fahrtrichtung Frankfurt ein Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Verletzt wurde hierbei entgegen der Erstmeldung niemand. Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden, wodurch es zu einem längeren Rückstau kam.

Um 14:56 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen brennenden PKW auf dem Seitenstreifen vor der Anschlussstelle Neuwied in Fahrtrichtung Frankfurt. Die Insassen konnten sich rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich begeben und wurden nicht verletzt. Die BAB 3 musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Frankfurt ereignete sich im Dernbacher Dreieck gegen 14:53 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein alleinbeteiligter PKW aus bislang ungeklärter Ursache überschlug. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden hierbei leicht verletzt.

In allen Fällen übernahm die Polizeiautobahnstation Montabaur die Unfallaufnahme sowie die Verkehrsregelung. Im Einsatz waren jeweils auch die zuständigen Freiwilligen Feuerwehren.

Am Sonntag wurde ein Fahrzeugführer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Kokain stand. Entsprechende Anzeigen wurde eröffnet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

