Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61

Grafschaft (ots)

Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Koblenz, zwischen den Anschlussstellen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig gemeldet. Die Fahrbahn ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.

Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ausdrücklich darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

