Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61

Grafschaft (ots)

Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Koblenz, zwischen den Anschlussstellen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig gemeldet. Die Fahrbahn ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.

Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ausdrücklich darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Past Mendig
Berenz, PHK
02652-97950

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

