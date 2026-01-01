POL-VDKO: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61
Grafschaft (ots)
Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Koblenz, zwischen den Anschlussstellen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig gemeldet. Die Fahrbahn ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.
Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ausdrücklich darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
