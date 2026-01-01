Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung zu "Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Sattelzug - verletzte Person entfernt sich von Unfallörtlichkeit"

Montabaur (ots)

Am gestrigen Tag, dem 31.12.2025 berichtete hiesige Dienststelle über einen Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Sattelzug auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt, in Höhe des Autobahnkilometers 83,4. In der Folge stieg der verletzte Fußgänger in seinen PKW und entfernte sich von der Unfallstelle.

Am späten Nachmittag wurde die Familie des Fahrzeugführers durch die veröffentlichte Pressemitteilung in den Medien auf das Geschehen aufmerksam. Zuvor war der Fahrzeugführer im Laufe des Morgens des 31.12.2025 mit multiplen Brüchen persönlich bei einer Rettungswache erschienen und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, ohne jedoch Angaben zu den Hintergründen machen zu können. Die Familie zog aufgrund der Fahrtstrecke, des Verletzungsbildes und der Pressemitteilung Rückschlüsse und meldete sich umgehend bei hiesiger Dienststelle. Nach Rücksprache ist der Fahrzeugführer außer Lebensgefahr.

In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizeiautobahnstation Montabaur ausdrücklich bei den Medien für die Veröffentlichung sowie den interessierten Lesenden.

