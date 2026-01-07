Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Tablet aus Auto an Tankstelle - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel:

Am 19. August des vergangenen Jahres entwendete ein bislang unbekannter Mann an einer Tankstelle in der Ostfeldstraße ein Tablet aus einem geparkten Fahrzeug. Die Polizei sucht nun mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten.

Gegen 7:00 Uhr tankte ein 59-Jähriger sein Ford Transit an der Tankstelle in der Ostfeldstraße. Währenddessen näherte sich ein unbekannter Mann der Beifahrerseite des Autos und öffnete die Tür unbemerkt einen Spalt.

Als der 59-Jährige anschließend zum Bezahlen in die Tankstelle ging, entwendete der Unbekannte das auf dem Beifahrersitz liegende Tablet und flüchtete.

Der Polizei liegt ein Bild des Diebes vor, welches zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben ist. Dieses finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/190979

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell