PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dinslaken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gemeldete Rauchentwicklung

FW Dinslaken: Gemeldete Rauchentwicklung
  • Bild-Infos
  • Download

Dinslaken (ots)

Heute gegen 15:42 Uhr rückten die Einheiten Hauptwache und Oberlohberg der Feuerwehr Dinslaken zur Straße Hinter den Kämpen aus. Ein Autofahrer hat in dieser Richtung eine Rauchentwicklung gesehen, während er auf der BAB 3 Richtung Niederlande fuhr. Bei der großflächigen Erkundung konnten die eingesetzten Einsatzkräfte keine Rauchentwicklung mehr wahrnehmen. Aufgrund dessen konnten die alarmierten Kräfte nach ca. 40 Minuten wieder zu ihren Standorten einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Stephan Hinz-Sobottka
Telefon: 02064 / 6060-150
E-Mail: stephan.hinz-sobottka@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dinslaken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dinslaken
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dinslaken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren