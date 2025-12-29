Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gemeldete Rauchentwicklung

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Heute gegen 15:42 Uhr rückten die Einheiten Hauptwache und Oberlohberg der Feuerwehr Dinslaken zur Straße Hinter den Kämpen aus. Ein Autofahrer hat in dieser Richtung eine Rauchentwicklung gesehen, während er auf der BAB 3 Richtung Niederlande fuhr. Bei der großflächigen Erkundung konnten die eingesetzten Einsatzkräfte keine Rauchentwicklung mehr wahrnehmen. Aufgrund dessen konnten die alarmierten Kräfte nach ca. 40 Minuten wieder zu ihren Standorten einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell