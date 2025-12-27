Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuer in Schreinerei

Dinslaken (ots)

Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr Dinslaken gegen 15 Uhr zu einem Brand in einer Schreinerei an der Wilhelminenstraße alarmiert. In der Absauganlage für Holzspäne ist es zu einem Feuer gekommen. Die Angestellten hatten bereits mit mehreren Feuerlöschern versucht das Feuer zu löschen. Die ersten Einheiten der Feuerwehr Dinslaken setzten die Löschmaßnahmen mit zwei C-Rohren fort und öffneten die Anlage, um an die Glutnester im inneren der Anlage zu gelangen. Das Feuer konnte dadurch schnell gelöscht werden. Aufgrund der Meldung -Feuer in einem Gebwerbebetrieb- wurden die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld, Eppinghoven und der Rettungsdienst alarmiert. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden und die ersten Fahrzeuge konnten die Einsatzstelle verlassen. Die Einheit Hiesfeld verblieb noch bis zum Ende des Einsatzes in Bereitstellung auf der Feuerwache an der Hünxer Straße. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet und die Sperrung der Wilhelminenstraße konnte aufgehoben werden.

