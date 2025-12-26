Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Dinslaken (ots)

In der Nacht zum 26.12.2025 wurde die Feuerwehr Dinslaken um 00:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 3 alarmiert. In Fahrtrichtung Oberhausen sind nach der Anschlussstelle Dinslaken Süd vier PKW verunglückt. Bereits auf der Anfahrt berichtete die Kreisleitstelle Wesel den anrückenden Kräften von mehreren verletzten Personen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte kümmerten sich umgehend um die Sichtung und Versorgung der verletzten Personen. Weitere nachrückende Einheiten beseitigten die Gefahrenstellen, wie z.b. auslaufende Betriebsstoffe, die von den beschädigten PKW verursacht wurden. Eine Person wurde mit hydraulischem Rettungsgerät aus einem PKW befreit. Insgesamt wurden bei dem Unfall 12 Personen verletzt. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung sind diese mit mehreren Rettungsmitteln der benachbarten Feuerwehren und Hilfsorganisationen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Nach ca. 2,5 std. konnte die Einsatzstelle zu weiteren Ermittlungen an die Autobahnpolizei übergeben werden und die Einsatzkräfte der Feuerwehr einrücken. Für die Dauer der Patientenversorgung und der Gefahrenabwehr war die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt.

