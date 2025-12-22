Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Unterstützung bei Großeinsatz

Dinslaken (ots)

Heute um 12:48 Uhr wurde der Bezirksbereitschaftszug 1 alarmiert, woraufhin sich die teilnehmenden Einheiten aller rechtsrheinischen Feuerwehren im Kreis Wesel bei der Feuerwehr Dinslaken sammelten, um anschließend geschlossen weiter nach Duisburg zu fahren. Dort trafen sie auf die linksrheinischen Teilnehmer aus dem Kreis Wesel und der Feuerwehr Duisburg. Von dort aus fuhren sie als Bezirksbereitschaftszug 1 geschlossen zum Schadensort nach Krefeld.

In Krefeld war am frühen Montagmorgen die Feuerwehr zu einem Großeinsatz im Hafenbereich ausgerückt. In einem an der Hentrichstraße gelegenen Recyclingbetrieb hatte Metallschrott Feuer gefangen, was umfangreiche Einsatzmaßnahmen erforderlich machte. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/6184867

Wir wünschen allen eingesetzten Kräften einen sicheren Einsatz und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell