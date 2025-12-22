PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dinslaken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Unterstützung bei Großeinsatz

FW Dinslaken: Unterstützung bei Großeinsatz
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Dinslaken (ots)

Heute um 12:48 Uhr wurde der Bezirksbereitschaftszug 1 alarmiert, woraufhin sich die teilnehmenden Einheiten aller rechtsrheinischen Feuerwehren im Kreis Wesel bei der Feuerwehr Dinslaken sammelten, um anschließend geschlossen weiter nach Duisburg zu fahren. Dort trafen sie auf die linksrheinischen Teilnehmer aus dem Kreis Wesel und der Feuerwehr Duisburg. Von dort aus fuhren sie als Bezirksbereitschaftszug 1 geschlossen zum Schadensort nach Krefeld.

In Krefeld war am frühen Montagmorgen die Feuerwehr zu einem Großeinsatz im Hafenbereich ausgerückt. In einem an der Hentrichstraße gelegenen Recyclingbetrieb hatte Metallschrott Feuer gefangen, was umfangreiche Einsatzmaßnahmen erforderlich machte. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/6184867

Wir wünschen allen eingesetzten Kräften einen sicheren Einsatz und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Heiko Reiter
Telefon: 02064 / 6060-0
E-Mail: heiko.reiter@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dinslaken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dinslaken
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dinslaken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren