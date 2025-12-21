Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Zimmerbrand in der Innenstadt gerufen. Auf der Anfahrt bekamen die Einsatzkräfte von der Kreisleitstelle Wesel den Hinweis, dass es sich um einen Brand im Treppenraum eines Wohn- und Geschäftsgebäudes handeln solle und sich noch Personen in den Wohnungen darüber aufhalten. An der Einsatzstelle angekommen konnte eine starke Verrauchung im Treppenraum festgestellt werden. Im Dachgeschoss machten sich insgesamt 8 Personen an Fenstern bemerkbar. Als Ursache der Verrauchung wurde in einem Abstellraum im Erdgeschoss eine brennende Mülltonne ausfindig gemacht und abgelöscht. Nachdem der Treppenraum rauchfrei war, wurden die Bewohner der beiden Wohnungen unverletzt ins Freie gebracht und zur Betreuung dem Rettungsdienstpersonal übergeben. Bei der weiteren Erkundung stellte sich heraus, dass Rauch in die Räumlichkeiten einer angrenzenden Bankfiliale gezogen war. Als Bankpersonal an der Einsatzstelle eingetroffen war, konnten die Räumlichkeiten der Bank auf Verrauchung erkundet werden. Auch hier lag eine Verrauchung vor, welche beseitigt wurde. Nach ca. 2,5 Stunden waren alle Maßnahmen beendet und die Feuerwehr rückte wieder ein. Beteiligt waren an dem Einsatz insgesamt 30 Kräfte der Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, IUK und dem Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken, sowie Kräfte der Feuerwehr Wesel und der Polizei Dinslaken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell