FW Dinslaken: Weihnachtsfeier des Löschzugs Oberlohberg

Am vergangenen Samstag den 13.12.25 feierte der Löschzug Oberlohberg seine diesjährige Weihnachtsfeier im Gerätehaus. Noch bevor die Feierlichkeiten begannen, wurde der Löschzug um kurz nach 17 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung zur Bergerstraße gerufen. Nach einer kurzen Erkundung konnte der Löschzug zügig wieder einrücken.

Gäste der Weihnachtsfeier waren, neben dem neuen Bürgermeister der Stadt Dinslaken Simon Panke und dem neuen Leiter der Feuerwehr David Marten, auch Mitglieder der Ehrenabteilung sowie Partnerinnen und Partner der Feuerwehrangehörigen. Letzteren galt selbstverständlich ein besonderer Dank dafür, dass sie die Feuerwehrangehörigen unterstützt und den Rückenfreigehalten haben, dass sie den Feuerwehrdienst ehrenamtlich leisten können.

Nach der Begrüßung durch den Löschzugführer Mark Rittmann und ein paar Grußworten der Ehrengäste, führte der Leiter der Feuerwehr gemeinsam mit dem Bürgermeister die diesjährigen Ehrungen und Beförderungen durch.

Befördert wurde:

Patrick Setzer zum Oberbrandmeister

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt:

25 Jahre:

Patrick Setzer und Maximilian Messerschmidt

30 Jahre:

Thomas Stieler und Tino Rittmann

Den Abend ließen die Kameradinnen und Kameraden mit vielen Gesprächen, leckerem Essen und kühlen Getränken ausklingen.

