FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Heute morgen gegen 05.00 Uhr rückte die Feuerwehr Dinslaken zur Max-Eyth-Str. aus. In einem dortigen Baustoffhandel hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der Erkundung konnte kein Schadensereignis festgestellt werden, so dass die eingesetzten Einheiten Stadtmitte und Hauptwache nach ca. 35 Minuten wieder zu ihren Standorten einrücken konnten.

