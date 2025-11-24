PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Dinslaken (ots)

Heute morgen gegen 05.00 Uhr rückte die Feuerwehr Dinslaken zur Max-Eyth-Str. aus. In einem dortigen Baustoffhandel hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der Erkundung konnte kein Schadensereignis festgestellt werden, so dass die eingesetzten Einheiten Stadtmitte und Hauptwache nach ca. 35 Minuten wieder zu ihren Standorten einrücken konnten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Stephan Hinz-Sobottka
Telefon: 02064 / 6060-150
E-Mail: stephan.hinz-sobottka@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

