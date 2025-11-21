Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Um 17:37 Uhr rückten die Einheiten Stadtmitte, Hiesfeld und Hauptwache mit dem Einsatzstichwort Person eingeklemmt zur Otto-Lilienthal-Straße aus. Vor Ort konnte nach umfassender Erkundung aber keine Einsatzstelle festgestellt werden. Aufgrund dessen konnten die Einsatzkräfte nach knapp 50 Minuten wieder zu ihren Standorten einrücken. Eine weitere Alarmierung erfolgte gegen 19:01 Uhr für die Einheit Stadtmitte und für die Hauptwache. Diesmal ging es zu einem Einkaufscenter am Neutorplatz. Dort hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach der Erkundung stand fest, dass Rauch aus einem geöffneten Backofen gestiegen war und dieser durch einen Rauchwarnmelder detektiert wurde. Gefahren wurden durch die Feuerwehr nicht festgestellt. Nach knapp 40 Minuten war auch dieser Einsatz beendet und die Einsatzkräfte rückten wieder ein.

