FW Dinslaken: Einsatzmeldung Feuer mit Menschenleben in Gefahr

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr Dinslaken zu einem, zunächst als "Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr", gemeldeten Brandeinsatz in den Ortsteil Eppinghoven aus. Die Einheiten des Löschzugs Eppinghoven, die IUK und die hauptamtlichen Kräfte mit dem Rettungsdienst wurden durch die Kreisleitstelle entsprechend alarmiert. Nachdem der erste Notruf noch auf ein Feuer im Erdgeschoss und möglicherweise mehrere vermisste Personen hinwies, konnten die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Einheit Eppinghoven in der ersten Erkundung vor Ort zum Glück schon feststellen, dass in dem betroffenen Objekt zwar eine Verpuffung mit entsprechender Druckentwicklung stattgefunden hatte, jedoch kein weiteres Schadenfeuer ausgebrochen war. Allerdings wurde bei der Verpuffung eine Person durch Verbrennungen schwer an den Beinen verletzt. Die Feuerwehr übernahm zunächst die Betreuung bis der Rettungsdienst eintraf. Dieser übernahm im Anschluss die weitere Notfallbehandlung und transportierte den Patienten in eine spezialisierte Verbrennungsklinik in Duisburg. Der Bereich der Verpuffung wurde durch die Feuerwehr ohne weitere Feststellungen kontrolliert. Einzig eine leichte Verrauchung wurde mit einem Lüftungsgerät aus dem Haus geblasen. Auch bei diesem Einsatz an einem Wochenendabend zeigten die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Eppinghoven ihr großes Engagement für den Schutz der Dinslakener Bürgerinnen und Bürger. Sie waren innerhalb kürzester Zeit an Ihrem Gerätehaus und konnten von dort rasch die Einsatzstelle erreichen, um sachkundige Hilfe zu leisten.

