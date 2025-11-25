Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Einsatz Gasaustritt in der Innenstadt.

Dinslaken (ots)

Um 9:58 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken mit den Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld zu dem Einsatzstichwort Gasaustritt in die Dinslakener Innenstadt alarmiert. Vor Ort berichtete ein aufmerksamer Bürger im Bereich des Rutenwallweges über die Wahrnehmung eines unangenehmen Geruchs aus einem Kellerlichtschachtes, welches dem Geruch von Gas ähneln sollte. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Stadtwerke Dinslaken haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit speziellen Messgeräten den Außenbereich und die betreffenden Kellerräume der Einsatzstelle erkundet. Nach Abschluss der Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden, dass keine Gefahr durch austretendes Gas gegeben ist. Der unangenehme Geruch bestand jedoch weiterhin und ließ sich auf einen Abwassersammelschacht im Keller des dortigen Wohn- und Geschäftshauses zurückführen. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei, sowie dem Mitarbeiter der Stadtwerke Dinslaken war damit der gemeinsame Einsatz nach 90 Minuten beendet. Dem Hauseigentümer wurde die Reinigung des Abwasserschachtes auferlegt.

