FW Dinslaken: Zeitgleich zwei Einsätze für die Feuerwehr Dinslaken

Am frühen Abend gab es zeitgleich zwei Einsätze für die Feuerwehr Dinslaken. Zunächst wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache Hünxer Str. und die Einheit Oberlohberg zur Autobahnauffahrt Dinslaken Nord gerufen. Dort qualmte ein größerer Holzhaufen direkt neben der Autobahn. Wenige Minuten später wurde die Einheit Eppinghoven zum Kreisverkehr Voerder Str. alarmiert, hier lief Öl aus einem PKW aus. Bei näherer Erkundung am Fahrzeug und durch nachverfolgen der Ölspur, wurde die Unfallstelle gefunden. Zwischenzeitlich konnte an der Autobahn Entwarnung gegeben werden. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen qualmte dort ein Haufen mit Holzhackschnitzel. Ein natürlicher Vorgang, denn durch die Zersetzung des organischen Materials entsteht Wärme, die wiederum die Restfeuchte im Holz als Wasserdampf aufsteigen lässt. Mittlerweile konnten die Einsatzkräfte aus Eppinghoven das Ausmaß der Verschmutzung durch das Motoröl abstecken. Zur Unterstützung forderten sie deshalb die Einsatzkräfte der Hünxer Str. nach. Eine unbestimmte Menge Öl ist in den Waldboden an einem Wirtschaftsweg des Wohnungswaldes gelangt, weshalb die Untere Wasserbehörde des Kreises Wesel ebenfalls hinzugezogen werden musste. Die Feuerwehr beseitigte die Ölspur auf der Straße. Um den verschmutzen Waldboden kümmert sich nun die untere Wasserbehörde mit Unterstützung eines Fachunternehmens. Für die Einheit Eppinghoven und die Besatzung der Feuerwache Hünxer Str. war der Einsatz nach gut eineinhalb Stunden beendet.

