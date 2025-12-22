Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gemeldeter Zimmerbrand an der Kurt-Schuhmacher Straße

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dinslaken (ots)

Heute Mittag meldeten aufmerksame Nachbarn eines Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schuhmacher Straße den Warnton eines Heim-Rauchmelders aus einer Wohnung. Die Kreisleitstelle Wesel alarmierte daraufhin die Einheiten Hiesfeld, Stadtmitte und Hauptwache zu dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" dorthin. Vor Ort angekommen, bestätigte sich der Warnton des Heim-Rauchmelders und es war ein leichter Brandgeruch wahr zu nehmen. Um keinen unnötigen Schaden zu verursachen, wählten die Einsatzkräfte den Zugang zur Wohnung über eine Steckleiter von außen an ein zu öffnendes Fenster der betroffenen Wohnung. Unterdessen traf auch der Wohnungseigentümer mit einem Wohnungsschlüssel an der Einsatzstelle ein, was den Zugang natürlich erleichterte. Innerhalb der Wohnung konnte der Übeltäter, ein Topf mit angebranntem Essen, von einem Trupp unter Atemschutz schnell vom Herd genommen werden. Eine anschließende Überdruckbelüftung befreite die Wohnung vom Brandrauch. Nach ca. 30 Minuten konnten alle Einheiten wieder zu ihren Standorten einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell