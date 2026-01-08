Polizei Essen

POL-E: Essen

Mülheim an der Ruhr: Polizei Essen stellt neue "Präsenz- und Kontrolleinheit (PKE)" vor

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete / 45468 MH.-Stadtgebiete: Die Polizei Essen hat eine neue Präsenz- und Kontrolleinheit (PKE) eingerichtet. Mit dem Einsatzkonzept reagiert das Polizeipräsidium Essen auf temporäre und neu auftretende Problemfelder im öffentlichen Raum und stärkt zugleich die sichtbare Polizeipräsenz in Essen und Mülheim an der Ruhr.

Die Präsenz- und Kontrolleinheit (PKE) ist eine uniformierte Einheit mit inspektionsübergreifender Zuständigkeit für das gesamte Einsatzgebiet der Polizei Essen. Sie unterstützt eigenständig die Polizeiinspektionen insbesondere bei Beschwerde- und Kriminalitätsschwerpunkten sowie bei Störungen im öffentlichen Raum. Durch ihre flexible Einsatzstruktur kann die PKE unabhängig von festen Aufgabenbindungen kurzfristig reagieren und neue Entwicklungen zeitnah aufgreifen.

Polizeipräsident Andreas Stüve erläutert die Hintergründe der neuen Einheit: "Wir beobachten im gesamten Zuständigkeitsbereich immer wieder kurzfristig entstehende Beschwerde- und Problemlagen, die das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigen. Mit der Präsenz- und Kontrolleinheit schaffen wir eine flexible und schlagkräftige Einheit, die schnell dort eingesetzt werden kann, wo sie gebraucht wird."

Ziel der neuen Einheit ist es, Probleme frühzeitig zu erkennen, konsequent zu bearbeiten und deren Verfestigung zu verhindern. Sichtbare und flexible Polizeiarbeit wirkt dabei präventiv und trägt dazu bei, Sicherheit und Ordnung nachhaltig zu stärken.

Der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, LPD Both, beschreibt die Arbeitsweise der neuen Einheit: "Die PKE steht für sichtbare Präsenz, konsequentes Handeln und Ansprechbarkeit. Die Kolleginnen und Kollegen zeigen Haltung im öffentlichen Raum, suchen den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern und schreiten entschlossen ein, wenn Regeln und Gesetze missachtet werden."

Mit der Einführung der Präsenz- und Kontrolleinheit wird die Polizei Essen insgesamt flexibler, reaktionsschneller und sichtbarer. Die PKE leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung und zur Stabilisierung des Zusammenlebens im öffentlichen Raum - durch Präsenz, Kontrolle und konsequentes Handeln. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell