Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Rathenaustraße | Autofahrer verstorben - Medizinischer Notfall todesursächlich

Mönchengladbach (ots)

Der Tod des 59-jährigen Autofahrers, der am Dienstagmorgen, 6. Januar, kurze Zeit nach einem verursachten Verkehrsunfall auf der Rathenaustraße in Höhe Bismarckplatz im Krankenhaus verstarb, ist nach polizeilichen Ermittlungen auf einen medizinischen Notfall zurückzuführen.

Wie bereits berichtet kam es an einer Ampel zu einer Kollision mit dem BMW einer 41-jährigen Mönchengladbacherin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. (cr)

Zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6190969

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

  • 11.01.2026 – 04:15

    POL-MG: Nach kurzer Flucht verunfallt

    Mönchengladbach-Dahl (ots) - Am 10.01.2026, kurz vor Mitternacht, fiel einer Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug einer Fahrzeugvermietungsfirma, aufgrund seiner riskanten Fahrweise, auf. Das Fahrzeug sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Um zum Fahrzeug aufzuschließen, beschleunigten die Polizeibeamten ihr Fahrzeug und schalteten das Blaulicht ein. Als die Insassen des Mietfahrzeuges den Streifenwagen wahrnahmen, ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:22

    POL-MG: Sohn warnt Mutter vor falschem Schmuckankäufer

    Mönchengladbach (ots) - Ein aufmerksamer Angehöriger hat eine 79-Jährige davor bewahrt, Opfer von Betrügern zu werden. Die 79-Jährige erhielt am Donnerstag, 8. Januar, gegen 17 Uhr einen Anruf. Ein unbekannter Mann gab sich als Herr Jansen aus. Er erzählte der Seniorin, er beabsichtige, ein Geschäft für Modeschmuck in Mönchengladbach zu eröffnen. Er fragte die 79-Jährige, ob sie Modeschmuck besitze. Im weiteren ...

    mehr
