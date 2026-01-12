Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Rathenaustraße | Autofahrer verstorben - Medizinischer Notfall todesursächlich

Mönchengladbach (ots)

Der Tod des 59-jährigen Autofahrers, der am Dienstagmorgen, 6. Januar, kurze Zeit nach einem verursachten Verkehrsunfall auf der Rathenaustraße in Höhe Bismarckplatz im Krankenhaus verstarb, ist nach polizeilichen Ermittlungen auf einen medizinischen Notfall zurückzuführen.

Wie bereits berichtet kam es an einer Ampel zu einer Kollision mit dem BMW einer 41-jährigen Mönchengladbacherin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. (cr)

