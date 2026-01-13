Polizei Mönchengladbach

POL-MG: VW Multivan in Wickrath-Mitte gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Auf der Orffstraße in Wickrath-Mitte haben Unbekannte zwischen Sonntag, 11. Januar, 22.30 Uhr und Montag, 12. Januar, 6.30 Uhr einen VW Multivan entwendet.

Der Halter hatte den Wagen eigenen Angaben zufolge vor dem Wohnhaus in einer Parklücke abgestellt. Als er sich am nächsten Morgen auf den Weg zur Arbeit machte, bemerkte er den Diebstahl.

Der VW Multivan ist lila und hat das Kennzeichen MG-OH 1721. Auf der linken hinteren Seite klebt ein Sticker mit der Aufschrift "Denke an die Umwelt, fahre Bus" sowie ein Aufkleber von "Borussia Mönchengladbach".

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell