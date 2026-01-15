PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 12-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Mädchen (12 Jahre alt) und bittet um Mithilfe bei der Suche.

Das Kind ist seit Mittwoch, 14. Januar, um 19.30 Uhr aus einer Wohngruppe in Mönchengladbach abgängig.

Die 12-Jährige ist 1,67 Meter groß und hat hellbraune, schulterlange Haare und braune Augen. Sie trug zuletzt vermutlich eine graue Jogginghose und eine schwarze Jacke.

Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/191808

Solange der Link funktioniert, ist die Fahndung aktuell.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise erbittet sie unter der Telefonnummer 02161-290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

