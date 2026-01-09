PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Oldenburg

Oldenburg (ots)

Im Stadtgebiet von Oldenburg kam es am Donnerstag zu zwei Wohnungseinbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im ersten Fall hebelten bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 14:10 Uhr und 15:10 Uhr die Tür eines Einfamilienhauses im Hackenweg auf. Die Wohnräume wurden durchsucht, anschließend entwendeten die Täter Bargeld.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am selben Tag zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr im Schagenweg. Dort wurde ein Terrassenfenster aufgehebelt, um in das Wohnhaus zu gelangen. Auch hier durchsuchten die Täter die Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441- 7904115 zu melden.(31490)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

