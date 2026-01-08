PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raubüberfall auf Bäckereifiliale

Oldenburg (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale an der Bloherfelder Straße. Der Täter konnte mit Bargeld flüchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Mann die Filiale und verwickelte zunächst eine Mitarbeiterin in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf forderte er unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Der Mann hielt seine Hände in den Jackentaschen, wodurch der Eindruck entstand, er führe einen gefährlichen Gegenstand mit sich. Aus Furcht vor diesem trat die Mitarbeiterin zurück, sodass der Mann Bargeld aus der Kasse entnehmen konnte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen sowie erste Ermittlungen ergaben einen möglichen Tatverdacht gegen einen Oldenburger. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache dauern an.(26330)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

