Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche in Firmenfahrzeuge - Werkzeuge entwendet

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtgebiet von Oldenburg zu mehreren Einbrüchen in Firmenfahrzeuge. In allen Fällen hatten es die bislang unbekannten Täter auf Werkzeug abgesehen.

Der erste Einbruch ereignete sich Am Stübenhaus. Dort öffneten die Täter gewaltsam einen verschlossenen Peugeot Transporter und entwendeten daraus Werkzeug.

Ein weiterer Einbruch wurde im Kielweg festgestellt. Auch hier wurde ein verschlossenes Firmenfahrzeug, ein Mercedes Transporter, geöffnet und Handwerkerwerkzeug entwendet.

Zu einem dritten Einbruch kam es in der Schmidt-Rottluff-Straße. Die Täter öffneten einen verschlossenen Ford Firmenwagen und stahlen ebenfalls Werkzeug.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen in allen drei Fällen jeweils auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Bereichen beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (23516)

