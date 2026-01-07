PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus in Rastede

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Montagabend, gegen 23:00 Uhr, bis Dienstag, etwa 15:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wiefelsteder Straße in Rastede.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wiefelsteder Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(21890)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

