Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus in Oldenburg

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 17:30 Uhr, bis Sonntagmittag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Frankenstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(17726)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell