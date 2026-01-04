Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Winterglätte sorgt für erhöhtes Einsatzaufkommen - Ermittlungen nach Unfallflucht - Friedliche Eilversammlung+++

Oldenburg (ots)

Verkehrslage bei winterlichen Straßenverhältnissen:

Die Polizei Oldenburg verzeichnete am Samstag, 03.01.2026, sowie in der Nacht zum Sonntag im Stadtgebiet Oldenburg und im Landkreis Ammerland ein erhöhtes Einsatzaufkommen im Straßenverkehr. Winterliche Witterungsverhältnisse mit Schneefall und glatten Fahrbahnen führten zu mehreren Verkehrsunfällen, die überwiegend mit Sachschäden verbunden waren. In wenigen Fällen wurden Verkehrsbeteiligte leicht verletzt; schwere Verletzungen wurden nicht bekannt. Die Polizei reagierte lageangepasst auf das Verkehrsgeschehen und weist darauf hin, dass eine den Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasste Fahrweise wesentlich zur Verkehrssicherheit beiträgt.

Verkehrsunfallflucht im Osterkampsweg - Zeugen gesucht:

Am Samstagabend, 03.01.2026, gegen 20:27 Uhr, kam es im Osterkampsweg in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Transporter den Osterkampsweg in Fahrtrichtung Schramperweg und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß das Fahrzeug frontal mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw zusammen. Der Fahrzeugführer verließ anschließend die Unfallstelle zu Fuß, ohne die nach dem Unfall erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das beteiligte Fahrzeug wurde im Nahbereich festgestellt; der Fahrzeugführer konnte bislang nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen werden fortgeführt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder zur Unfallzeit auffällige Personen im Bereich Osterkampsweg / Schramperweg wahrgenommen haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 / 790-4215 entgegen. (10869)

Friedliche stationäre Eilversammlung auf dem Bahnhofsplatz:

Ebenfalls am Samstagabend begleitete die Polizei auf dem Bahnhofsplatz in Oldenburg eine stationäre Eilversammlung, die im Zusammenhang mit dem aktuellen US-Militäreinsatz in Venezuela stand. Die Versammlung fand in der Zeit von etwa 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt. Nach einem geführten Kooperationsgespräch mit der Versammlungsleitung konnte die Durchführung der Versammlung abgestimmt werden. Sie verlief durchgehend friedlich und ohne Störungen. An der Versammlung nahmen rund 35 Personen teil.

