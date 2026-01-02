PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 01:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei an der Hundsmühler Straße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, die Eingangstür der Bäckerei aufzuhebeln. Während der Tatausführung wurde der Mann durch ein Anlieferungsfahrzeug gestört und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte lediglich vage beschrieben werden. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein, etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und eine Cappy getragen haben.

Bereits im Zeitraum vom 28. Dezember bis Freitagmorgen kam es zudem zu einem Wohnungseinbruch in der Hauptstraße in Oldenburg. Unbekannte Täter drangen in eine Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 zu melden.(4385)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

