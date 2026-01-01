PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland zum Einsatzgeschehen in der Silvesternacht

Oldenburg (ots)

Einsatzgeschehen in der Silvesternacht

Anlässlich der Silvesterfeierlichkeiten wurde an zahlreichen Orten in Oldenburg und im Ammerland ausgiebig gefeiert. Der Schwerpunkt der Feierlichkeiten lag, wie bereits in vergangenen Jahren, im Bereich rund um die Oldenburger Innenstadt. Weiterhin wurde im gesamten Inspektionsbereich in vielen Lokalitäten und Discotheken sowie im privaten Umfeld der Jahreswechsel gefeiert. Dank eines umfangreichen Einsatzkonzepts verlief der Übergang in das neue Jahr weitgehend friedlich. Die Polizei war auch in diesem Jahr mit einem verstärkten Kräfteansatz im Einsatz, um die Sicherheit in der Silvesternacht zu gewährleisten. An neuralgischen Punkten setzte die Polizei hierbei auf sichtbare Präsenz, zudem wurden gezielt Kontrollen durchgeführt. Hierdurch konnte vielerorts schnell eingegriffen und die Situation beruhigt werden. Die Polizei registrierte insgesamt eine hohe Anzahl an Einsätzen in der Silvesternacht. Der Großteil der gemeldeten Vorfälle betraf kleinere Auseinandersetzungen, Ruhestörungen und Beschwerden über unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik sowie Sachbeschädigungen und Mülltonnenbrände. Hervorzuheben ist ein um 03.50 Uhr gemeldeter Dachstuhlbrand in der Hundsmühler Straße (Oldenburg), der sich auf den hinteren Bereich des brandbetroffenen Wohn- und Geschäftshauses ausdehnte und eine starke Rauchentwicklung verursachte. Eine weitere Ausbreitung des aus unbekannter Ursache entstandenen Brandes konnte durch die Feuerwehr verhindert werde. Es kamen keine Personen zu Schaden. Das Objekt kann derzeit nicht mehr genutzt werden. Die Schadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Hundsmühler Straße musste einsatzbedingt mehrere Stunden gesperrt werden.

