Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einsätze wegen Umgangs mit Feuerwerkskörpern

Oldenburg (ots)

Im Stadtgebiet von Oldenburg kam es gestern Abend zu mehreren polizeilichen Einsätzen im Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Am gestrigen Abend, gegen 18:20 Uhr, befuhr eine Polizeistreife die Eichenstraße in Oldenburg. Im Bereich eines dortigen Parkplatzes nahmen die Beamten laute Knallgeräusche wahr. In unmittelbarer Nähe konnten zwei junge Männer festgestellt werden.

Die Polizeibeamten stoppten die beiden Personen und führten eine Kontrolle durch. Es handelte sich um einen 19-jährigen sowie einen 23-jährigen Mann. Beide führten eine Sporttasche mit sich. Bei der Überprüfung des Inhalts stellten die Beamten neben mehreren erlaubnisfreien Knallkörpern auch eine größere Anzahl erlaubnispflichtiger pyrotechnischer Gegenstände der Klassen F3 und F4 fest.

Die aufgefundenen Knallkörper wurden durch die Polizei sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Ein weiterer Einsatz der Polizei erfolgte wenig später, gegen 19:15 Uhr, auf dem Oldenburger Schlossplatz. Dort hatten sich mehrere Passanten bei der Polizei gemeldet und darauf hingewiesen, dass wiederholt Feuerwerkskörper gezündet worden seien. Nach Angaben der Zeugen wurden diese teilweise auch in Richtung von Personen geworfen.

Die Einsatzkräfte trafen mehrere Jugendliche im Nahbereich an und kontrollierte diese, die weiteren Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Abschließend weist die Polizei darauf hin, dass der unsachgemäße Gebrauch von Feuerwerkskörpern eine erhebliche Gefahr darstellt. Die Polizei appelliert daher eindringlich an einen verantwortungsvollen und ordnungsgemäßen Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen. Verstöße können unter anderem strafrechtliche Ermittlungen nach sich ziehen. (1549941)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell