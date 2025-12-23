PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Tatverdächtige nach Bedrohung auf dem Lamberti-Markt ermittelt

Oldenburg (ots)

Nach dem am Samstagabend bekannt gewordenen Bedrohungssachverhalt auf dem Lamberti-Markt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6183656) konnte nun eine 52-jährige Frau ermittelt werden.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Frau während der Tat an dem Verkaufsstand einen Kassenbon verloren hatte. Die Ermittler überprüften daraufhin die Herkunft des Kassenbons und suchten am gestrigen Tag eine Drogerie in der Oldenburger Innenstadt auf, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Während der Ermittlungen in dem Geschäft fiel den eingesetzten Beamten eine Frau auf, die dem Erscheinungsbild der gesuchten Person vom Samstagabend entsprach. Die Beamten sprachen die Frau an und kontrollierten diese.

Infolge des vorliegenden Tatverdachts und auf Anregung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg wurde daraufhin die Wohnung der Tatverdächtigen nach der mutmaßlichen Waffe durchsucht. Hierbei konnte eine Spielzeugpistole aufgefunden werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist nicht von einer Ernsthaftigkeit der ausgesprochenen Bedrohung auszugehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

