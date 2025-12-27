Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln; gefälschter Führerschein; Zeugenaufruf

Oldenburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:35 Uhr, kam es in der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße, 26135 Oldenburg, zu einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss.

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde ein vorausfahrender Pkw gemeldet, der sowohl gegen den Bordstein gestoßen als auch über größere Distanzen auf der linken Fahrbahnseite gefahren sein soll.

Im Rahmen der durchgeführten polizeilichen Kontrolle konnten bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden, weshalb dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde den Polizeibeamten zudem ein Führerschein vorgelegt, der Fälschungsmerkmale aufweist. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Den Autofahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen sogenannter Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur oben genannten Zeit im Bereich der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße einen Pkw mit auffälliger Fahrweise beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4215 zu melden. (1540441)

