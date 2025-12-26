PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten mit Pkw

Oldenburg (ots)

Am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages sind bislang unbekannte Täter gegen 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Klaus-Groth-Straße in Oldenburg-Eversten eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten dieses.

Anschließend verließen die Täter das Gebäude und flüchteten mit einem dunklen Pkw vom Tatort. Hierbei wurden die Täter durch Zeugen beobachtet.

Ob Diebesgut durch die Tat erlangt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zu der Tat oder auch der Flucht der Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0441/790-4215 zu melden.

(1538567)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 2
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/7904217
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

