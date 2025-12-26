Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten mit Pkw

Oldenburg (ots)

Am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages sind bislang unbekannte Täter gegen 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Klaus-Groth-Straße in Oldenburg-Eversten eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten dieses.

Anschließend verließen die Täter das Gebäude und flüchteten mit einem dunklen Pkw vom Tatort. Hierbei wurden die Täter durch Zeugen beobachtet.

Ob Diebesgut durch die Tat erlangt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zu der Tat oder auch der Flucht der Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0441/790-4215 zu melden.

(1538567)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell