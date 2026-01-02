Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Tresor in Tweelbäke aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Oldenburg (ots)

Am Neujahrsmorgen, gegen 09:00 Uhr, konnte durch die Polizei in einem kleinen Wäldchen im Bereich der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße ein verschlossener Tresor aufgefunden werden.

Der Tresor ist unbeschädigt und ungeöffnet und wird derzeit von der Polizei verwahrt.

Die Polizei bittet den Eigentümer oder Personen, die Angaben zur Herkunft des Tresors machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 zu melden. (6094)

