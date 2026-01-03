PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Schneeglätteunfall auf der A 29 bei Rastede: Fahrerflucht - Zeugen gesucht ++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026, kommt es gegen 21:40 Uhr auf der A 29 Richtung Osnabrück zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Nord und dem Parkplatz Bornhorster Wiesen zu einem glättebedingten Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrer eines Pkw beabsichtigt einen vorausfahrenden Pkw zu überholen und schert auf den schneebedeckten Überholfahrstreifen aus. Hierbei kommt er aufgrund seiner Geschwindigkeit ins Schleudern und prallt mit der Front in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Sehr wahrscheinlich wurde das Unfallfahrzeug auf den nachfolgenden Parkplatz Bornhorster Wiesen gelenkt, um dort den eigenen Schaden zu begutachten. Dafür könnte das Auto auch entgegen der Fahrtrichtung auf dem Parkplatz umhergefahren sein. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles und insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin eines unmittelbar nachfolgenden Pkw. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Oldenburg unter Tel. 04402-9330. (8100)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

