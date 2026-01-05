Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Nach umfangreichen Ermittlungen - 28-Jähriger wegen mehrerer Raubtaten in Haft

Oldenburg (ots)

Seit Mitte Oktober kam es im Stadtgebiet von Oldenburg zu mehreren Straftaten, bei denen ein Täter während eines Diebstahls Reizgas einsetzte. Nach umfangreichen Ermittlungen können Polizei und Staatsanwaltschaft nun einen Ermittlungserfolg vermelden.

Bereits am 29. Dezember wurde ein 28-jähriger Oldenburger festgenommen und inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die dem Haftbefehl zugrunde liegenden Taten erstrecken sich über mehrere Monate.

Im Oktober kam es demnach in einem Supermarkt an der Alexanderstraße zu einem Ladendiebstahl. Nachdem der Mann von einem Mitarbeiter angesprochen worden war, setzte der 28-Jährige Reizgas ein, verletzte dabei mehrere Personen und flüchtete.

Im November ereignete sich eine weitere Tat in einem Supermarkt an der Edewechter Landstraße. Auch hier beging der Oldenburger einen Diebstahl. Nach Ansprache durch Mitarbeiter drohte er den Einsatz von Reizgas an und flüchtete mit einem Fahrrad.

Anfang Dezember kam es zu zwei weiteren Taten. In einem Supermarkt am Scheideweg setzte der Tatverdächtige nach einem Diebstahl erneut Reizgas ein. Eine weitere Tat ereignete sich einige Tage später im Hochheider Weg, bei der ebenfalls nach einem Diebstahl Reizgas eingesetzt wurde. In beiden Fällen wurden Personen durch das Gas verletzt.

Die Ermittlungen zu diesen Taten erhärteten den Tatverdacht gegen den 28-Jährigen, sodass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch das Amtsgericht Oldenburg ein Haftbefehl unter anderem wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung erlassen wurde.

Noch bevor der Haftbefehl vollstreckt werden konnte, kam es zu zwei ähnlich gelangerten Taten. Kurz vor Weihnachten betrat ein Mann eine Tankstelle an der Nadorster Straße und beging einen räuberischen Diebstahl. Auch hier setzte der Täter bei seiner Flucht Reizgas ein. Ein schwerer Raub ereignete sich am zweiten Weihnachtstag in einem Kiosk am Vahlenhorst, bei welchem der Täter ebenfalls Reizgas verwendete. Auch in diesen beiden Fällen wurden die Angestellten durch den Einsatz des Reizgases verletzt. In beiden Fällen wird ein Tatverdacht gegen den 28-Jährigen ebenfalls geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

