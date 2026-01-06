PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall in der Gemeinde Edewecht - Zwei Autos nicht mehr fahrbereit

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Montag befuhr gegen 15:50 Uhr ein 28-jähriger Mann aus der Gemeinde Edewecht mit seinem Mercedes den Tütjenbarg in Edewecht und beabsichtigte, nach rechts in den Jeddeloher Damm einzubiegen.

Vermutlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse rutschte der Mercedes, der mit Sommerreifen ausgestattet war, in den Einmündungsbereich. Dabei kollidierte der 28-Jährige mit dem VW eines 59-jährigen Fahrers aus Oldenburg, der auf dem Jeddeloher Damm in Richtung Friedrichsfehn unterwegs war.

Sowohl der Mercedes als auch der VW wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird vorsichtig auf 25.000 Euro geschätzt.

Gegen den 28-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, unter anderem wegen der Benutzung nicht vorgeschriebener Reifen bei winterlichen Straßenverhältnissen und eines Vorfahrtsverstoßes.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

