Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brandstiftung an Mülltonnen an der IGS Kreyenbrück

Oldenburg (ots)

Auf dem Gelände der IGS Kreyenbrück in Oldenburg wurden zwischen dem 30. Dezember 2025 und dem 2. Januar 2026 mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt.

Wie der Polizei berichtet wurde, wurden insgesamt sieben große Mülltonnen auf dem Schulgelände in Brand gesteckt.

Die Brände ereigneten sich zwischen dem Nachmittag des 30. Dezember und dem Vormittag des 2. Januar 2026. Alle betroffenen Tonnen wurden dabei vollständig zerstört.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-790415 zu melden. (5233)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

