Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Einbrüche in Firmenfahrzeuge - Werkzeuge gestohlen
Oldenburg (ots)
Auch in der vergangenen Nacht waren erneut Firmenfahrzeuge das Ziel von Dieben. Bislang unbekannte Täter brachen zwei Fahrzeuge auf und entwendeten daraus Werkzeug.
In der Münnichstraße wurde ein verschlossener Mercedes aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter Handwerkerwerkzeug.
Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Sperberweg. Dort öffneten die Täter einen Citroën-Kastenwagen und stahlen ebenfalls Werkzeug.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.
