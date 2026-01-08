PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbrüche in Firmenfahrzeuge - Werkzeuge gestohlen

Oldenburg (ots)

Auch in der vergangenen Nacht waren erneut Firmenfahrzeuge das Ziel von Dieben. Bislang unbekannte Täter brachen zwei Fahrzeuge auf und entwendeten daraus Werkzeug.

In der Münnichstraße wurde ein verschlossener Mercedes aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter Handwerkerwerkzeug.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Sperberweg. Dort öffneten die Täter einen Citroën-Kastenwagen und stahlen ebenfalls Werkzeug.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 09:01

    POL-OL: Mehrere Einbrüche in Firmenfahrzeuge - Werkzeuge entwendet

    Oldenburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtgebiet von Oldenburg zu mehreren Einbrüchen in Firmenfahrzeuge. In allen Fällen hatten es die bislang unbekannten Täter auf Werkzeug abgesehen. Der erste Einbruch ereignete sich Am Stübenhaus. Dort öffneten die Täter gewaltsam einen verschlossenen Peugeot Transporter und entwendeten daraus ...

  • 07.01.2026 – 14:14

    POL-OL: Brandstiftung an Mülltonnen an der IGS Kreyenbrück

    Oldenburg (ots) - Auf dem Gelände der IGS Kreyenbrück in Oldenburg wurden zwischen dem 30. Dezember 2025 und dem 2. Januar 2026 mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Wie der Polizei berichtet wurde, wurden insgesamt sieben große Mülltonnen auf dem Schulgelände in Brand gesteckt. Die Brände ereigneten sich zwischen dem Nachmittag des 30. Dezember und dem Vormittag ...

  • 07.01.2026 – 10:17

    POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus in Rastede

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Montagabend, gegen 23:00 Uhr, bis Dienstag, etwa 15:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wiefelsteder Straße in Rastede. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

