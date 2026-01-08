Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Wohnungseinbruch im Usedomer Ring

Oldenburg (ots)

Heute Vormittag kam es im Usedomer Ring zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Wohnungsinhaber gegen kurz nach 10:00 Uhr zwei ihm unbekannte Personen vor einer Wohnungstür fest. Als er diese ansprach, flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Bei einer anschließenden Nachschau wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter vermutlich zunächst die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufhebelten. In der Folge betraten sie die betreffende Wohnung und durchsuchten diese. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Die Täter werden als zwei männliche Personen beschrieben. Einer der Männer trug eine blaue Jeans sowie eine schwarze Jacke, unter der sich helle Bekleidung befand. Der zweite Täter war mit einer dunkelbraunen Hose, einem schwarzen Anorak sowie einer schwarzen Mütze bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (28817)

