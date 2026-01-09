Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der A29 bei Varel/Bockhorn

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 12:20 Uhr auf der Autobahn 29 zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Varel/Bockhorn.

Ein 58-jähriger Mann aus Oldenburg befuhr mit seinem Ford die A29 in Fahrtrichtung Oldenburg. Der Mann nutzte hierbei den Überholfahrstreifen. Vor ihm befand sich eine 35-jährige Frau aus Wilhelmshaven, die mit einem Hyundai unterwegs war.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der 58-Jährige den Hyundai rechtsseitig. Beim anschließenden Wiedereinscheren geriet der Ford ins Schleudern. In der Folge kollidierte das Auto sowohl mit dem Hyundai als auch mit mehreren Leitplanken.

Der 58-jährige Oldenburger zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 35-jährige Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An beiden beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden. Zudem wurden mehrere Leitplanken beschädigt.

Gegen den 58-jährigen Mann aus Oldenburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (29763)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell