Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt - Mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (03.01.2026) vier Männer im Alter von 18, 19, 21 und 22 Jahren vorläufig festgenommen, die mehrere Gebäude im Bereich der Paulinenstraße und der Tübinger Straße besprüht haben sollen. Nach Zeugenhinweisen stellten die Beamten gegen 00:45 Uhr die vier jungen Männer an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus, die bei Erblicken der Streifen die Flucht ergriffen. Nach kurzer Verfolgung nahmen sie die vier vorläufig fest. Bei ihnen konnten diverse Sprayer-Utensilien aufgefunden werden. Alle vier Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

