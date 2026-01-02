Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (31.12.2025) in der Röntgenstraße mehrere Fahrzeuge zerkratzt. Ein 32 Jahre alter Besitzer eines Mercedes entdeckte die Kratzer an seinem und zwei weiteren Fahrzeugen, die dort geparkt waren und alarmierte die Polizei. Den Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

