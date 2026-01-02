Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-West/-Zuffenhausen/-Nord (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag (27.12.2025) und Neujahr (01.01.2026) in Wohnungen an der Wegländerstraße, der Hölderlinstraße, der Spitalhofstraße und der Straße Im Götzen eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld erbeutet. An der Seestraße wurden die Täter überrascht und flüchteten. An der Wegländerstraße schlugen die Einbrecher zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Neujahr, 17.00 Uhr ein Kellerfenster ein und stiegen in das Gebäude. Sie durchsuchten alle Räume und flüchteten mit Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe. An der Hölderlinstraße gelangten die Täter am Samstag, kurz vor 20.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Sie brachen eine Wohnungstür auf, durchsuchten die Zimmer und flüchteten mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Spitalhofstraße drückten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (01.01.2026), zwischen 18.10 Uhr und 02.45 Uhr ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke bevor sie unerkannt flüchteten. Ob sie etwas erbeuteten ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. An der Straße Im Götzen hebelten die Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 18.15 Uhr und 02.45 Uhr eine Terrassentür auf und durchwühlten die Räume. Ob sie etwas stahlen ist derzeit nicht bekannt. An der Seestraße versuchten die Täter an Silvester, gegen 15.25 Uhr, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Als der Bewohner darauf aufmerksam wurde, flüchteten sie in Richtung Panoramastraße. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Frauen handeln. Eine war etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte braune Haare und trug helle Oberbekleidung, eine schwarze Hose, einen schwarzen Rucksack und weiße Sneakers. Ihre Komplizin war korpulent und trug ein braunes Kopftuch sowie einen dicken grauen Mantel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell