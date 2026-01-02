Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrer geschlagen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen (01.01.2025) im Bereich des Arnulf-Klett-Platzes einen Taxifahrer geschlagen und ist geflüchtet, ohne seine Rechnung zu bezahlen. Der unbekannte Mann stieg gegen 05.00 Uhr in der Eberhardstraße in das Taxi des 39-Jährigen. Nach einem Missverständnis bezüglich des Fahrtziels gerieten die beiden in einen Streit, woraufhin der Täter den 39-jährigen Taxifahrer schlug, ausstieg und davonrannte, ohne ihm etwas zu zahlen. Der Täter war etwa 175 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Statur und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell