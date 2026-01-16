Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl in Tiefgarage: Duo bringt 84-Jährigen um hohen Bargeldbetrag

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 15. Januar, ist es gegen 11.23 Uhr zu einem Diebstahl eines hohen Bargeldbetrages in einer Tiefgarage an der Limitenstraße in Rheydt gekommen.

Nach Aussage des 84-Jährigen, sei er an diesem Tag bei seinem Kreditinstitut gewesen, um dort Bargeld abzuholen, welches er in seiner Jackentasche verstaute. Als er kurze Zeit später zu seinem Auto in der Tiefgarage zurückkehrte und am Parkscheinautomaten bezahlen wollte, sprach ihn ein Pärchen an, ob er Hilfe benötige. Die Frau soll französisch gesprochen haben. Der 84-Jährige verneinte, woraufhin die Unbekannte anmerkte, dass die Jacke des Seniors am Rücken mit Ketchup beschmiert sei. Um diesen, vermutlich durch die Frau zuvor selbst verursachten Fleck entfernen zu wollen, griff sie in die Tasche seiner Jacke und entwendete dabei offensichtlich die Geldumschläge.

Das Duo entfernte sich daraufhin, als dem 84-Jährigen der Diebstahl auffiel und er lautstark "Überfall" rief. Ein Zeuge wurde aufmerksam, half dem Senior und begleitete ihn aus der Tiefgarage, wo das Duo noch einmal gesichtet werden konnte, allerdings in Richtung Friedrich-Ebert-Straße floh.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide sollen zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Der Mann trug eine weiß-schwarze Kappe, eine blaue Jeans und eine dunkle Jacke sowie einen dunklen Vollbart. Die Frau war mit einem schwarzen langen Daunenmantel, einem dunklen langen Schal sowie einer rosafarbenen Mütze bekleidet, unter der blonde Haare herausblickten.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Duo oder/ und dem Tathergang geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Mönchengladbach:

- Wenn Sie Bargeld abheben: Achten Sie auf Unbekannte, die sie eventuell beobachten und informieren Sie im Zweifel die Bankangestellten und die Polizei. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie ansprechen. Halten Sie Abstand und achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell