Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: Unfallflucht nach Zusammenstoß

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Odenkirchener Straße / Scharmannstraße ist es am Samstag, 17. Januar zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben.

Ein 19-jähriger E-Scooterfahrer war eigenen Angaben zufolge gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg der Odenkirchener Straße in Richtung Odenkirchen unterwegs, als der Fahrer eines blauen VW Golf Plus an ihm vorbeigefahren sei, um rechts auf die Scharmannstraße abzubiegen. Dabei habe ihn der Wagen touchiert, wodurch er leicht verletzt wurde. Der Autofahrer hielt daraufhin an der roten Ampel an. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem 19-Jährigen und dem 43-jährigen Autofahrer habe sich dieser von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell