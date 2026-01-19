PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: Unfallflucht nach Zusammenstoß

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Odenkirchener Straße / Scharmannstraße ist es am Samstag, 17. Januar zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben.

Ein 19-jähriger E-Scooterfahrer war eigenen Angaben zufolge gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg der Odenkirchener Straße in Richtung Odenkirchen unterwegs, als der Fahrer eines blauen VW Golf Plus an ihm vorbeigefahren sei, um rechts auf die Scharmannstraße abzubiegen. Dabei habe ihn der Wagen touchiert, wodurch er leicht verletzt wurde. Der Autofahrer hielt daraufhin an der roten Ampel an. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem 19-Jährigen und dem 43-jährigen Autofahrer habe sich dieser von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:23

    POL-MG: Grauer Toyota in Odenkirchen-Mitte gestohlen

    Mönchengladbach (ots) - Zwischen Donnerstag, 15. Januar, 22 Uhr und Samstag, 17. Januar, 11 Uhr ist an der Wiedemannstraße am katholischen Friedhof Odenkirchen ein Toyota Auris gestohlen worden. Der Halter hatte seinen Wagen eigenen Angaben zufolge abends auf dem Parkstreifen am Friedhof abgestellt. Am nächsten Morgen habe er ihn dort nicht mehr auffinden können. Der Toyota hat die Farbe Grau. Das amtliche Kennzeichen ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:49

    POL-MG: Diebstahl in Tiefgarage: Duo bringt 84-Jährigen um hohen Bargeldbetrag

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 15. Januar, ist es gegen 11.23 Uhr zu einem Diebstahl eines hohen Bargeldbetrages in einer Tiefgarage an der Limitenstraße in Rheydt gekommen. Nach Aussage des 84-Jährigen, sei er an diesem Tag bei seinem Kreditinstitut gewesen, um dort Bargeld abzuholen, welches er in seiner Jackentasche verstaute. Als er kurze Zeit später zu ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 15:07

    POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jährigen

    Mönchengladbach (ots) - Die 12-Jährige, die seit dem 14. Januar aus einer Wohngruppe in Mönchengladbach abgängig war, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Unterstützung. (lh) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren