Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Randalierer im Rettungswagen - 43-Jähriger in Gewahrsam genommen

Duisburg (ots)

Am Montagabend (12. Januar, 18 Uhr) kam es auf der Duisburger Straße zu einem Vorfall, bei dem ein alkoholisierter 43-Jähriger Rettungskräfte angriff, die ihm eigentlich Hilfe leisten wollten.

Die Situation nahm ihren Anfang, als ein Busfahrer eine offenbar hilfsbedürftige Person an einer Bushaltestelle bemerkte und daraufhin den Rettungsdienst verständigte. Die eingetroffenen Sanitäter wollten den Mann im Rettungswagen behandeln, als dieser aggressiv reagierte. Der 43-Jährige schlug einem Sanitäter gegen die Brust und verhielt sich auch verbal sehr aufgebracht. Zudem fasste der Mann Ausrüstungsgegenstände an und verschmutzte diese mit seinen dreckigen Händen. Die Sanitäter alarmierten die Polizei.

Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von rund 2 Promille ergab. Um den Gemütszustand des 43-Jährigen abklingen zu lassen, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Der 43-Jährige muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte verantworten.

