POL-DU: Rheinhausen: Geschubst und ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Sonntagabend (11. Januar) erschien eine 16-Jährige in Begleitung ihres Vaters auf der Polizeiwache Rheinhausen und erstattete Anzeige wegen eines Raubdelikts.

Nach Angaben der Jugendlichen wurde sie gegen 19:30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe eines Supermarktes von einem bislang Unbekannten geschubst. Der Täter entriss ihr dabei ein blaues iPhone 12 Pro und flüchtete anschließend. Ein Zeuge nahm noch die Verfolgung auf, verlor den Mann jedoch aus den Augen. Er wird wie folgt beschrieben: circa 1,76 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Jacke mit Kapuze, maskiert (ähnlich einer Sturmhaube).

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, sich bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

