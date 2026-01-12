Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (12. Januar, 5:05 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich Hochstraße / Schauenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 57-jährige Autofahrer die abknickende Vorfahrtstraße befahren und die Gegenfahrbahn im Kreuzungsbereich geschnitten haben. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Ein Notarzt behandelte den 44-Jährigen vor Ort. Er kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Kreuzung ab. Zur detaillierten Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen angefordert.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Autofahrer ergab ein negatives Ergebnis. Hinweise auf Drogenkonsum oder eine andere Beeinträchtigung lagen vor Ort nicht vor.

Durch den Aufprall entstand am VW Sharan ein Blechschaden auf der Motorhaube sowie Beschädigungen an der Windschutzscheibe. Auch das Fahrrad wurde beschädigt.

Der Autofahrer muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell