PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (12. Januar, 5:05 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich Hochstraße / Schauenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 57-jährige Autofahrer die abknickende Vorfahrtstraße befahren und die Gegenfahrbahn im Kreuzungsbereich geschnitten haben. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Ein Notarzt behandelte den 44-Jährigen vor Ort. Er kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Kreuzung ab. Zur detaillierten Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen angefordert.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Autofahrer ergab ein negatives Ergebnis. Hinweise auf Drogenkonsum oder eine andere Beeinträchtigung lagen vor Ort nicht vor.

Durch den Aufprall entstand am VW Sharan ein Blechschaden auf der Motorhaube sowie Beschädigungen an der Windschutzscheibe. Auch das Fahrrad wurde beschädigt.

Der Autofahrer muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auseinandersetzen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 14:10

    POL-DU: Rheinhausen: Geschubst und ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Am Sonntagabend (11. Januar) erschien eine 16-Jährige in Begleitung ihres Vaters auf der Polizeiwache Rheinhausen und erstattete Anzeige wegen eines Raubdelikts. Nach Angaben der Jugendlichen wurde sie gegen 19:30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe eines Supermarktes von einem bislang Unbekannten geschubst. Der Täter entriss ihr dabei ein blaues iPhone 12 Pro und flüchtete anschließend. Ein ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:24

    POL-DU: Dellviertel: Geschädigte und Zeugen nach Handyraub gesucht

    Duisburg (ots) - Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Samstagabend (10. Januar) gegen 21:20 Uhr eine aufgelöste und weinende Frau im Bereich des Parkplatzes der Freiwilligen Feuerwehr an der Musfeldstraße. Er sprach die bislang unbekannte Frau an. Diese berichtete, dass ihr kurz zuvor ein Mann das Mobiltelefon aus der Hand gerissen habe. Der Täter sei anschließend in Richtung Pauluskirche geflüchtet. Die Frau ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:20

    POL-DU: Bergheim: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei fasst Tatverdächtigen

    Duisburg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge (56) beobachtete in der Nacht zum Samstag (10. Januar, gegen 4 Uhr) ein dunkel gekleidetes Duo, das sich an einem Zigarettenautomaten auf der Jägerstraße zu schaffen machte und verständigte die Polizei. Den Beamten schilderte der 56-Jährige, dass die Männer Zigaretten aus dem Automaten nahmen und mitsamt der Ware zu Fuß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren